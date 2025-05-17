В Москве стало меньше ДТП с участием велосипедистов

В Москве фиксируется снижение количества ДТП с участием велосипедистов. Об этом зявил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Электросамокаты и электровелосипеды вновь захотели прогнать с тротуаров

В ходе Весеннего велофестиваля он отметил, что факт снижения количества аварий - «ещё не повод хлопать в ладоши», так как статистика пока ещё печальная.

«У нас в прошлом году было почти 590 ДТП, где пострадали велосипедисты. Это очень большое количество», - пояснил Ликсутов.

Он призвал велосипедистов и автолюбителей соблюдать ПДД и уважать друг к друга.

Ранее сервис «Чек Индекс» выяснил, что российские мужчины чаще всего дарят себе на 23 февраля велосипеды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ВелосипедистыВелосипедыДтп В МосквеДТПМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры