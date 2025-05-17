В Москве стало меньше ДТП с участием велосипедистов

В ходе Весеннего велофестиваля он отметил, что факт снижения количества аварий - «ещё не повод хлопать в ладоши», так как статистика пока ещё печальная.

«У нас в прошлом году было почти 590 ДТП, где пострадали велосипедисты. Это очень большое количество», - пояснил Ликсутов.

Он призвал велосипедистов и автолюбителей соблюдать ПДД и уважать друг к друга.

Ранее сервис «Чек Индекс» выяснил, что российские мужчины чаще всего дарят себе на 23 февраля велосипеды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

