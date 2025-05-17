В Москве стало меньше ДТП с участием велосипедистов
В Москве фиксируется снижение количества ДТП с участием велосипедистов. Об этом зявил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
В ходе Весеннего велофестиваля он отметил, что факт снижения количества аварий - «ещё не повод хлопать в ладоши», так как статистика пока ещё печальная.
«У нас в прошлом году было почти 590 ДТП, где пострадали велосипедисты. Это очень большое количество», - пояснил Ликсутов.
Он призвал велосипедистов и автолюбителей соблюдать ПДД и уважать друг к друга.
Ранее сервис «Чек Индекс» выяснил, что российские мужчины чаще всего дарят себе на 23 февраля велосипеды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru