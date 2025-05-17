Афганистан подписал с компанией из РФ договор о добыче и переработке нефти

Афганистан и российская компания «Интеко Групп» подписали договор о добыче и переработке нефти. Как пишет РИА Новости, об этом заявил афганский министр промышленности и торговли Нуриддин Азизи.

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Глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин отметил, что российские специалисты уже выполнили геологоразведку и намерены приступить к проведению буровых работ.

«Параллельно на выбранной площадке начнутся работы по строительству НПЗ. Место оборудовано необходимой инженерной коммуникацией», - заключил он.

Ранее в России на год продлили приостановку публикации данных Росстата по нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Алеев Егор
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