В ЛНР заявили о подготовке Киевом медийной кампании против Донбасса
Украина готовит информационную кампанию по очернению самопровозглашенных народных республик Донбасса. Об этом заявил начальник управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Ян Лещенко.
«Нашей разведке удалось получить достоверные сведения о разработке украинскими специальными службами при поддержке западных спецслужб специальной информационной кампании с кодовым названием Crushing Sword ("Сокрушающий меч")», - передает слова Лещенко Telegram-канал Народной милиции ЛНР.
В Донбассе уверены, что информационная атака направлена на обвинение ЛНР и ДНР, а также России в агрессии против Украины. В Народной милиции полагают, что украинские СМИ начали заранее готовить постановочные видеосюжеты о якобы начатых военных действиях и «ужасах российского гнета».
По данным ЛНР, эти действия будут убеждать мировую общественность в «правомерности действий ВСУ, якобы освобождающих Донбасс от террористов».
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