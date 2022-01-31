В ЛНР заявили о подготовке Киевом медийной кампании против Донбасса

«Нашей разведке удалось получить достоверные сведения о разработке украинскими специальными службами при поддержке западных спецслужб специальной информационной кампании с кодовым названием Crushing Sword ("Сокрушающий меч")», - передает слова Лещенко Telegram-канал Народной милиции ЛНР.

В Донбассе уверены, что информационная атака направлена на обвинение ЛНР и ДНР, а также России в агрессии против Украины. В Народной милиции полагают, что украинские СМИ начали заранее готовить постановочные видеосюжеты о якобы начатых военных действиях и «ужасах российского гнета».

По данным ЛНР, эти действия будут убеждать мировую общественность в «правомерности действий ВСУ, якобы освобождающих Донбасс от террористов».