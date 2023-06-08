Аксенов исключил сухопутную операцию ВСУ в Крыму

Полуострову не грозят сухопутные операции украинских войск, заявил в эфире телеканала «Крым 24» глава республики Сергей Аксенов.

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По его словам, украинцам в Крыму «ничего не светит». Он отметил, что полуостров готов к любому развитию ситуации.

Аксенов допустил, что Киев продолжит атаковать Крым беспилотниками. Республика успешно с этим справляется, сказал политик.

Член совета Запорожской администрации, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов считает, что целью контрнаступления ВСУ является ликвидация сухопутного коридора в Крым, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
ТЕГИ:ВСУСергей АксеновКрым

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