Аксенов исключил сухопутную операцию ВСУ в Крыму
Полуострову не грозят сухопутные операции украинских войск, заявил в эфире телеканала «Крым 24» глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, украинцам в Крыму «ничего не светит». Он отметил, что полуостров готов к любому развитию ситуации.
Аксенов допустил, что Киев продолжит атаковать Крым беспилотниками. Республика успешно с этим справляется, сказал политик.
Член совета Запорожской администрации, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов считает, что целью контрнаступления ВСУ является ликвидация сухопутного коридора в Крым, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru