AFP: Франция уже поставила Украине значительное число ракет дальнего действия

Первые французские ракеты дальнего действия Scalp уже находятся на территории Украины, сообщает AFP со ссылкой на источники. Отмечается, что их "значительное" количество.

Сообщается также, что ракеты будут интегрированы с незападными военными самолетами. По данным издания, Париж не считает этот шаг эскалацией конфликта.