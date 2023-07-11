AFP: Франция уже поставила Украине значительное число ракет дальнего действия
Первые французские ракеты дальнего действия Scalp уже находятся на территории Украины, сообщает AFP со ссылкой на источники. Отмечается, что их "значительное" количество.
Сообщается также, что ракеты будут интегрированы с незападными военными самолетами. По данным издания, Париж не считает этот шаг эскалацией конфликта.
Накануне французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия. По его словам, такое оружие необходимо Киеву для наступления ВСУ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что решение Франции ошибочно и грозит последствиями для Киева.
А генерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой заявил «Радиоточка НСН», что Франция рискует стать военной целью для России.
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