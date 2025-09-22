Путин: Россия готова ответить на военные угрозы силой
Россия готова ответить на любые угрозы «не на словах, а путём применения военно-технических мер». Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На совещании с постоянными членами Совета Безопасности он привёл в пример отказ Москвы от одностороннего моратория на развёртывание наземных ракет средней и меньшей дальности.
Глава государства напомнил, что это был вынужденный шаг, причиной которого стала необходимость адекватной реакции на прямые угрозы безопасности России, которые проедставляет размещение американских и других западных ракет в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«Мы уверенны в надёжности и эффективности наших сил сдерживания, но в то же время не заинтересованы в дальнейшем наращивании напряжённости и подстёгивании гонки вооружений» - заключил он.
Ранее Путин заявил, что после 5 февраля 2026 года Россия готова в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
