Путин: Россия готова ответить на военные угрозы силой

На совещании с постоянными членами Совета Безопасности он привёл в пример отказ Москвы от одностороннего моратория на развёртывание наземных ракет средней и меньшей дальности.

Глава государства напомнил, что это был вынужденный шаг, причиной которого стала необходимость адекватной реакции на прямые угрозы безопасности России, которые проедставляет размещение американских и других западных ракет в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Мы уверенны в надёжности и эффективности наших сил сдерживания, но в то же время не заинтересованы в дальнейшем наращивании напряжённости и подстёгивании гонки вооружений» - заключил он.

Ранее Путин заявил, что после 5 февраля 2026 года Россия готова в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».