Путин: Россия готова придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ

Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Медведев заявил о дальнейших шагах после снятия запрета на размещение ракет

На совещании с постоянными членами Совета Безопасности он указал, что это позволит избежать дальнейш гонки стратегических вооружений и обеспечить «приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности», пишет RT.

Также российский лидер отметил, что отказ от наследия ДСНВ «стал бы ошибочным и недальновидным шагом»,

«В дальнейшем на основе анализа обстановки нами будет приниматься определённое решение о последующем сохранении указанных добровольных самоограничений», - заключил он.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия отказалась «инициативно» соблюдать мораторий о размещении РСМД, прекративший действовать в 2019 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

