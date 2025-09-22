Путин: Россия готова придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ
Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На совещании с постоянными членами Совета Безопасности он указал, что это позволит избежать дальнейш гонки стратегических вооружений и обеспечить «приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности», пишет RT.
Также российский лидер отметил, что отказ от наследия ДСНВ «стал бы ошибочным и недальновидным шагом»,
«В дальнейшем на основе анализа обстановки нами будет приниматься определённое решение о последующем сохранении указанных добровольных самоограничений», - заключил он.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия отказалась «инициативно» соблюдать мораторий о размещении РСМД, прекративший действовать в 2019 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Россия готова ответить на военные угрозы силой
- Двое детей пострадали в Белгородской области при атаке дрона ВСУ
- Марионетка и гигант: Почему номер Шамана не поняли зрители «Интервидения»
- Продюсер Сандлер назвал «Интервидение» переломным моментом в шоу-бизнесе
- Путин: Россия готова придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ
- Пригожин призвал «отбить руки» постановщику выступления Шамана
- Спрос на ипотеку в Москве назвали полуживым
- «Нужны два монстра»: В авиаотрасли призвали открыть аэропорты Ростова и Симферополя
- Россиянам назвали причины рекордного долголетия японцев
- Шанс на счастье: Героини сериала «Москва слезам не верит» вдохновили женщин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru