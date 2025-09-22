Путин: Россия готова придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ

На совещании с постоянными членами Совета Безопасности он указал, что это позволит избежать дальнейш гонки стратегических вооружений и обеспечить «приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности», пишет RT.

Также российский лидер отметил, что отказ от наследия ДСНВ «стал бы ошибочным и недальновидным шагом»,

«В дальнейшем на основе анализа обстановки нами будет приниматься определённое решение о последующем сохранении указанных добровольных самоограничений», - заключил он.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия отказалась «инициативно» соблюдать мораторий о размещении РСМД, прекративший действовать в 2019 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

