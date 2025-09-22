Двое детей пострадали в Белгородской области при атаке дрона ВСУ
Четыре мирных жителя, в том числе двое детей, пострадали в Белгородской области при атаках дронов ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что в посёлке Северный целью беспилотника стал легковой автомобиль. В результате атаки пострадали восьмилетняя девочка и 12-летний мальчик.
Кроме того, в Белгороде при ударе дрона был ранен мужчина, ещё один мирный житель пострадал в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, пишет RT.
«Наши медики оказывают всем пострадавшим всю необходимую помощь», - добавил губернатор.
Ранее Гладков заявил, что в Белгородской области водитель погиб при ударе ВСУ по грузовику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru