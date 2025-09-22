Двое детей пострадали в Белгородской области при атаке дрона ВСУ

Он уточнил, что в посёлке Северный целью беспилотника стал легковой автомобиль. В результате атаки пострадали восьмилетняя девочка и 12-летний мальчик.

Кроме того, в Белгороде при ударе дрона был ранен мужчина, ещё один мирный житель пострадал в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, пишет RT.

«Наши медики оказывают всем пострадавшим всю необходимую помощь», - добавил губернатор.

Ранее Гладков заявил, что в Белгородской области водитель погиб при ударе ВСУ по грузовику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».