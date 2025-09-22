Пригородный поезд загорелся в Краснодарском крае
22 сентября 202515:56
Два вагона загорелись в электричке № 6702 «Краснодар – Староминская». Об этом заявили в управлении на транспорте МВД по ЮФО.
Уточняется, что инцидент произошёл в 12:29 на участке между станциями Деревянковка и Албаши Северо-Кавказской железной дороги.
«Никто не пострадал. Из вагонов были эвакуированы 56 пассажиров. Для ликвидации возгорания направлен пожарный поезд», - говорится в сообщении.
Ранее в Ярославской области электричка протаранила фуру, которая выехала на переезд на запрещающий сигнал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России появится учебник по истории для иностранцев
- Российский цветочный рынок не ждет перебоев с поставками цветов
- Учителя оценили возможность перейти на электронные учебники в школах
- Для песен Тейлор Свифт открыли отдельную радиостанцию
- Два человека были ранены при атаке дронов ВСУ в Курской области
- Спрос на электриков в России превысил спрос на IT-специалистов
- «Над нами купол»: Юрий Лоза заявил, что инопланетян быть не может
- HR-эксперт раскрыл, как навыки работы с нейросетью влияют на зарплату
- Пригородный поезд загорелся в Краснодарском крае
- «Не могу слушать без боли!» Бобунец захотел перезаписать песни для винила
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru