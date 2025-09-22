Пригородный поезд загорелся в Краснодарском крае

Уточняется, что инцидент произошёл в 12:29 на участке между станциями Деревянковка и Албаши Северо-Кавказской железной дороги.

«Никто не пострадал. Из вагонов были эвакуированы 56 пассажиров. Для ликвидации возгорания направлен пожарный поезд», - говорится в сообщении.

Ранее в Ярославской области электричка протаранила фуру, которая выехала на переезд на запрещающий сигнал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

