Пригородный поезд загорелся в Краснодарском крае

Два вагона загорелись в электричке № 6702 «Краснодар – Староминская». Об этом заявили в управлении на транспорте МВД по ЮФО.

В Подмосковье подростки напали на пассажиров электрички с молотком и ножом

Уточняется, что инцидент произошёл в 12:29 на участке между станциями Деревянковка и Албаши Северо-Кавказской железной дороги.

«Никто не пострадал. Из вагонов были эвакуированы 56 пассажиров. Для ликвидации возгорания направлен пожарный поезд», - говорится в сообщении.

Ранее в Ярославской области электричка протаранила фуру, которая выехала на переезд на запрещающий сигнал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

