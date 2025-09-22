Бобунец рассказал о поездке в Кармадонское ущелье, где погиб Бодров
Невероятная жизнь Сергея Бодрова оборвалась тоже каким-то невероятным образом, заявил НСН сооснователь рок-группы «Смысловые Галлюцинации» Сергей Бобунец.
Актер Сергей Бодров-младший стал моральным ориентиром для многих после картины «Брат», важно не забывать своих героев, заявил НСН сооснователь рок-группы «Смысловые Галлюцинации» Сергей Бобунец.
20 сентября 2002 года с горы Джимара сорвался ледник Колка, представлявший собой огромную массу льда, камней и грязи. Ледник с высокой скоростью обрушился на Кармадонское ущелье, уничтожив все на своем пути, включая съемочную группу фильма «Связной». В числе погибших был режиссер и актер Сергей Бодров-младший, который находился в ущелье для съемок своей второй режиссерской работы. В этом году состоялся мотопробег памяти Сергея Бодрова в Кармадонское ущелье. Бобунец рассказал, почему решился поехать туда.
«В прошлом году мы с командой ездили с концертами в Мариуполь и увидели очень много цитат из фильма «Брат» - просто на улице, на автомобилях и так далее. Сергей Бодров с нами, его цитаты стали азбукой правильного поведения. Я написал песню «Брат», выпустил её вместе со своими товарищами ST и Романом Бестселлером, а в марте мы сыграли в Москве большой концерт памяти Сергея Бодрова. Пока мы помним наших героев, их опыт и моральные принципы, они продолжают поддерживать и укреплять нас, помогают перетерпеть какие-то сложные моменты. Мы решили сделать так, чтобы эта история не заканчивалась, чтобы люди помнили всегда. После мартовского концерта мне позвонила мама Сергея Бодрова, поблагодарила, что мы помним. Я в тот момент просто потерял дар речи», - признался он.
Музыкант поделился деталями поездки в Кармадонское ущелье, отметив, что долго откладывал посещение этого места.
«Я всегда мечтал съездить в Кармадонское ущелье – это важное и знаковое место, где правильнее всего почтить память Сергея. Но всегда откладывал почему-то. В таких случаях вспоминаются слова моей песни «Первый день осени» о том, что завтра нас просто может не быть под этими звёздами. Когда я перешёл рубеж в 50 лет, я понял, что каждый день может быть последним, поэтому надо всё успевать. 20 числа у меня были мероприятия, поэтому мы решили поехать чуть раньше. Конечно, увиденное впечатляет. Ты понимаешь саму невероятность ситуации, весь размах катастрофы, которая там произошла. Невероятная жизнь Сергея Бодрова оборвалась тоже каким-то невероятным образом. Это огромный ледник, который снёс целые населённые пункты. Это глыба льда невероятных размеров. Люди приехали туда снимать красивое эмоциональное кино, а закончилось всё так трагично. Вместе с тем приятно было видеть, что очень много людей приезжают туда. Идёт поток машин, люди оставляют цветы. После ущелья мы на мотоциклах проехались по Кавказу. Мне показалось, что я в жизни не видел ничего более впечатляющего, Альпы отдыхают», - рассказал собеседник НСН.
В марте сооснователь рок-группы «Смысловые Галлюцинации» Сергей Бобунец, а также рэпер ST (Александр Степанов) и саундпродюсер Роман Бестселлер выпустили совместный трек «Брат».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России появится учебник по истории для иностранцев
- Российский цветочный рынок не ждет перебоев с поставками цветов
- Учителя оценили возможность перейти на электронные учебники в школах
- Для песен Тейлор Свифт открыли отдельную радиостанцию
- Два человека были ранены при атаке дронов ВСУ в Курской области
- Спрос на электриков в России превысил спрос на IT-специалистов
- «Над нами купол»: Юрий Лоза заявил, что инопланетян быть не может
- HR-эксперт раскрыл, как навыки работы с нейросетью влияют на зарплату
- Пригородный поезд загорелся в Краснодарском крае
- «Не могу слушать без боли!» Бобунец захотел перезаписать песни для винила
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru