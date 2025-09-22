Бобунец рассказал о поездке в Кармадонское ущелье, где погиб Бодров

Актер Сергей Бодров-младший стал моральным ориентиром для многих после картины «Брат», важно не забывать своих героев, заявил НСН сооснователь рок-группы «Смысловые Галлюцинации» Сергей Бобунец.

20 сентября 2002 года с горы Джимара сорвался ледник Колка, представлявший собой огромную массу льда, камней и грязи. Ледник с высокой скоростью обрушился на Кармадонское ущелье, уничтожив все на своем пути, включая съемочную группу фильма «Связной». В числе погибших был режиссер и актер Сергей Бодров-младший, который находился в ущелье для съемок своей второй режиссерской работы. В этом году состоялся мотопробег памяти Сергея Бодрова в Кармадонское ущелье. Бобунец рассказал, почему решился поехать туда.