Адвокат назвал просьбу Пригожина защитить права бойцов ЧВК «Вагнер» преждевременной
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил в эфире НСН, что на данном этапе нужно легализовать ЧВК, а также установить критерии для осужденных, которые могут вступить в организацию.
Вносить в Уголовный кодекс статью о дискредитации добровольцев из числа осужденных преждевременно на этапе, когда ЧВК официально запрещены в России, рассказал президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в интервью НСН.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина ввести в Уголовный кодекс статью о «дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных». Трунов назвал эту идею преждевременной из-за запрета на ЧВК в России.
«Мы упираемся в то, что законодательство в России запрещает частные военные компании, запрещает наемничество. Парадокс этот разрешим в два этапа – нужно изменить Уголовное законодательство, легализовать частные военные компании, а затем поднимать вопрос о дискредитации служащих в них. У нас есть все условия, чтобы этот институт сейчас сделать легитимным. Есть ЧВК в Америке, во Франции, в Израиле, во всем мире, почему мы не можем изменить наше законодательство?», - отметил Трунов.
Также президент Союза адвокатов призвал выработать прозрачную схему для осужденных, которые хотят и могут стать добровольцами.
«Пока не очень понятно и не очень регламентировано, как люди попадают в эти организации. Да, мы догадываемся, что через институт помилования, но он работает по другим принципам. Поэтому переход из осужденного в воюющего должен быть четко регламентирован, нужны поправки в законодательство. Если бы Пригожин ставил эти вопросы, они вполне обоснованы. Нужно выработать критерии, осужденные по каким статьям, за какие преступления могут стать добровольцами, какие условия и так далее. В данной ситуации еще рано поднимать вопрос о дискредитации. С их стороны задавать какие-то вопросы законодателю преждевременно: по идее, права голоса пока нет», - объяснил собеседник НСН.
Ранее глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов предложил легализовать ЧВК «Вагнер». Он отметил, что именно усилия «Вагнера» позволили взять под контроль Соледар. Позже Миронов получил кувалду в подарок от бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
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