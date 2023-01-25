Адвокат назвал просьбу Пригожина защитить права бойцов ЧВК «Вагнер» преждевременной

Вносить в Уголовный кодекс статью о дискредитации добровольцев из числа осужденных преждевременно на этапе, когда ЧВК официально запрещены в России, рассказал президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в интервью НСН.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина ввести в Уголовный кодекс статью о «дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных». Трунов назвал эту идею преждевременной из-за запрета на ЧВК в России.

«Мы упираемся в то, что законодательство в России запрещает частные военные компании, запрещает наемничество. Парадокс этот разрешим в два этапа – нужно изменить Уголовное законодательство, легализовать частные военные компании, а затем поднимать вопрос о дискредитации служащих в них. У нас есть все условия, чтобы этот институт сейчас сделать легитимным. Есть ЧВК в Америке, во Франции, в Израиле, во всем мире, почему мы не можем изменить наше законодательство?», - отметил Трунов.