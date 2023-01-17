Пригожин ответил на призыв Миронова легализовать ЧВК «Вагнер»

Бизнесмен, основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ничего не знает про предложение главы фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергея Миронова легализовать ЧВК «Вагнер».

«Отвечаю от своего имени и от имени всех бойцов ЧВК «Вагнер». Мы не в курсе, мы воюем», - приводит слова Пригожина его пресс-служба.