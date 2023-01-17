Пригожин ответил на призыв Миронова легализовать ЧВК «Вагнер»
Бизнесмен, основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ничего не знает про предложение главы фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергея Миронова легализовать ЧВК «Вагнер».
«Отвечаю от своего имени и от имени всех бойцов ЧВК «Вагнер». Мы не в курсе, мы воюем», - приводит слова Пригожина его пресс-служба.
Ранее Сергей Миронов предложил легализовать ЧВК «Вагнер», отметив, что именно усилия «героического воинского формирования» позволили взять под контроль Соледар.
В связи с этим председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в беседе с НСН отметил, что обсуждать подобные инициативы можно будет только после внесения проекта закона, так как в таком случае придется менять Конституцию.
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