Эксперт призвал созвать мирную конференцию по Украине. Обозреватель считает, что Киеву придется официально отказаться от восточных территорий и Крыма.

Вайхерт отметил, что даже с учетом зарубежной помощи Украина не обладает достаточными ресурсами для контрнаступления. Кроме того, напомнил аналитик, жители Донбасса и Крыма всегда стремились быть частью России.

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе саммита G7 в Японии заявил, что целью мирных переговоров не должна стать заморозка конфликта на Украине. О вероятности такого сценария ранее сообщало американское издание Politico, передает «Радиоточка НСН».

