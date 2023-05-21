19FortyFive: Зеленскому придется признать новые границы Украины
Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется признать потерю части территорий, написал в статье для портала 19FortyFive обозреватель Брэндон Вайхерт.
Эксперт призвал созвать мирную конференцию по Украине. Обозреватель считает, что Киеву придется официально отказаться от восточных территорий и Крыма.
Вайхерт отметил, что даже с учетом зарубежной помощи Украина не обладает достаточными ресурсами для контрнаступления. Кроме того, напомнил аналитик, жители Донбасса и Крыма всегда стремились быть частью России.
Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе саммита G7 в Японии заявил, что целью мирных переговоров не должна стать заморозка конфликта на Украине. О вероятности такого сценария ранее сообщало американское издание Politico, передает «Радиоточка НСН».
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