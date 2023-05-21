Зеленский пообещал не использовать F-16 для ударов по России

«Я имею категорические заверения Зеленского, что они не будут использовать их для продолжения и перехода на российскую географическую территорию», - заявил Байден по итогам встречи с Зеленским на саммите G7 в Японии.

Глава Белого дома отметил, что Киев не будет использовать западные истребители в ходе планируемого контрнаступления. По словам Байдена, наличие F-16 даст ВСУ возможность наносить удары по штабам российской армии.

Издание Military Watch Magazine (MWM) сообщило, что российские силы будут массово уничтожать F-16, передает «Радиоточка НСН».

