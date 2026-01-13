«Золотое кольцо» расширяется: Почему маршрут не теряет популярность у россиян

Включать новые населенные пункты в «Золотое кольцо» России стоит после обсуждения этого вопроса с экспертами из разных областей, сказал НСН путешественник Михаил Кожухов.

После расширения маршрута «Золотое кольцо» России интерес к нему не уменьшится, ведь населенные пункты маршрута выглядят как образцово-показательные туристические центры притяжения, сказал НСН президент «Клуба путешествий» Михаил Кожухов.

Любовь и бурлаки: Глава Рыбинска о том, что привело город к «Золотому кольцу»

Маршрут «Золотое кольцо» России существенно расширится: к нему присоединятся 49 новых населенных пунктов, включая города и села Нижегородской и Тверской областей. В 2027 году «Золотому кольцу» исполнится 60 лет, и предстоящее расширение — часть подготовки к юбилею. Кожухов назвал «Золотое кольцо» популярным маршрутом у россиян.

«Думаю, интерес к «Золотому кольцу» не уменьшится, если в него добавят еще 49 населенных пунктов. Это один из маршрутов, сохранившихся с советских времен, которые сейчас пользуются большим спросом. Более того, некоторые места «Золотого кольца», которые я видел в последнее время, превратились в такие образцово-показательные туристические центры притяжения. Например, Суздаль. Это только радует. Что меня не радует, так это то, что развитие должно быть связано с местной инициативой, с частным капиталом. И чем меньше государство будет вмешиваться в этот процесс, тем будет лучше для всех», — сказал собеседник НСН.
Речной круиз обойдется россиянам минимум в семь тысяч рублей в сутки

По его словам, включать новые населенные пункты в «Золотое кольцо» стоит после обсуждения этого вопроса экспертами из разных областей.

«Говоря о критериях, по которым выбирают города, которые войдут в «Золотое кольцо», я думаю, что решения должны принимать совместно историки, отельеры, логисты. Ведь что толку от какой-то точки на карте, которая, может быть, и сыграла важную роль в борьбе с кем-то, но до которой не добраться — не доехать и не долететь», — заключил Кожухов.

Ранее глава городского округа Рыбинск Дмитрий Рудаков заявил в интервью НСН, что из закрытого промышленного объекта, который корабли проходили по ночам, Рыбинск превратился в уникальное туристическое явление на карте России.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Алексей Фокин
ТЕГИ:РоссияТуристыТуризм

Горячие новости

Все новости

партнеры