По его словам, включать новые населенные пункты в «Золотое кольцо» стоит после обсуждения этого вопроса экспертами из разных областей.

«Говоря о критериях, по которым выбирают города, которые войдут в «Золотое кольцо», я думаю, что решения должны принимать совместно историки, отельеры, логисты. Ведь что толку от какой-то точки на карте, которая, может быть, и сыграла важную роль в борьбе с кем-то, но до которой не добраться — не доехать и не долететь», — заключил Кожухов.

Ранее глава городского округа Рыбинск Дмитрий Рудаков заявил в интервью НСН, что из закрытого промышленного объекта, который корабли проходили по ночам, Рыбинск превратился в уникальное туристическое явление на карте России.

