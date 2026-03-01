Вступил в силу закон о локализации автомобилей такси
1 марта вступил в силу закон, устанавливающий требования по локализации автомобилей для работы в такси.
Теперь включение транспортного средства в региональный реестр такси допускается при соблюдении одного из двух условий - соответствие установленному уровню локализации, либо производство машины в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Для ряда регионов предусмотрен переходный период.
Минпромторга РФ направил в правительство итоговый перечень моделей, соответствующих критериям локализации. В него вошел, в том числе бренд Haval, автомобили которого производятся в России.
Многие просто уходят из бизнеса такси или входят на серый рынок, так как не могут выполнить требования по локализации авто, рассказал НСН советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк.
