Вступил в силу закон о локализации автомобилей такси

Теперь включение транспортного средства в региональный реестр такси допускается при соблюдении одного из двух условий - соответствие установленному уровню локализации, либо производство машины в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Для ряда регионов предусмотрен переходный период.

Минпромторга РФ направил в правительство итоговый перечень моделей, соответствующих критериям локализации. В него вошел, в том числе бренд Haval, автомобили которого производятся в России.

Многие просто уходят из бизнеса такси или входят на серый рынок, так как не могут выполнить требования по локализации авто, рассказал НСН советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк.

