Речной круиз обойдется россиянам минимум в семь тысяч рублей в сутки
Заместитель директора по туризму компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова в эфире НСН назвала самые популярные направления этого сезона.
Средняя цена круиза по России на теплоходах класса «стандарт» составляет семь-восемь тысяч рублей в день на одного человека, в стоимость входит трехразовое питание и экскурсии, заявила НСН заместитель директора по туризму компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова.
Одним из трендов зарубежных круизов эксперты называют более раннее, чем прежде, открытие продаж. Туристы уже сейчас могут выбрать и забронировать поездки не только на 2026, но и на 2027-2028 годы. Среди самых востребованных маршрутов – круизы из Стамбула, по Персидскому заливу, из Шанхая по Японии. Возвращается интерес и к самым популярным до 2020 года круизам - по Средиземному морю. Гончарова рассказала, как обстоят дела с круизами по России.
«У нас еще до пандемии большая часть теплоходов работала с иностранными туристами – около 70%. Сейчас все наши теплоходы работают на внутреннем рынке. Буквально до прошлого года мы не могли восполнить те потери, которые мы ощущали с уходом иностранного рынка. Но уже в прошлом году число туристов превысило число иностранных туристов, которых мы обслуживали до этого. Спрос на речные круизы растет ежегодно, в этом году повышение спроса составило примерно 10%. Очень высока статистика повторных обращений», - рассказала она.
При этом она отметила, что цена сильно зависит от категории теплохода и каюты.
«Цена сильно зависит от класса теплохода, от категории каюты и от периода путешествия. Средняя цена на теплоходах класса «стандарт» составляет где-то семь-восемь тысяч рублей в день на одного человека. Можно и за шесть тысяч рублей в день купить путевку. Если говорим про класс «премиум», средняя цена в день составляет девять-десять тысяч рублей. На теплоходах класса «люкс» - это около 17 тысяч рублей в день на человека. В эту цену входит практически все, включая трехразовое питание как минимум, развлекательные программы и очень насыщенная экскурсионная программа. Экскурсия в каждом городе входит в эту стоимость. Очень высокий сервис и обслуживание. Теплоход, который везет от 100 до 250 человек, обслуживается экипажем примерно в 100 человек. Пища готовится на кухне теплохода, свои рестораны и бары на борту», - отметила она.
Гончарова назвала самые популярные направления этого сезона.
«Традиционно популярными остаются направления из Москвы до Питера и обратно. Каждый год растет популярность направления до Казани. Также очень популярны недельные круизы по Волге с заходом в города Золотого кольца. До 100% загружаются круизы до Перми, до Астрахани, это примерно 17-20 дней. Пользуются спросом и уникальные круизы, которых очень мало, например, до Великого Новгорода», - добавила собеседница НСН.
Россияне сегодня выбирают не только круизные путешествия из Москвы, Сибирь и Байкал тоже набирают обороты, заявил генеральный директор круизного центра «Инфофлот», член комиссии по круизам РСТ Андрей Михайловский в пресс-центре НСН.
