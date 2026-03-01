Погиб верховный лидер Ирана

МИД Ирана: Верховный лидер Хаменеи и президент Ирана не пострадали от ударов США и Израиля При ударе школе в Иране погибли более 80 человек Обязательная маркировка мясной и колбасной продукции начнется в РФ с 1 марта Памятник жертвам коронавируса открыли в Петербурге «Краснодар» после победы над «Ростовом» вернулся на первое место в РПЛ