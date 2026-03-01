Погиб верховный лидер Ирана
1 марта 202605:02
Погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, сообщает иранское государственное телевидение.
Это произошло в результате атак Израиля и США.
В Иране в связи с этим объявлен 40-дневный траур и нерабочая неделя.
Ранее о гибели Хаменеи заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
