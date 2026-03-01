СМИ: При ударах по Ирану погибли четыре члена семьи Хаменеи

Агентство ссылается на источник, осведомленный о состоянии семьи верховного лидера. Также сообщается о гибели одной из невесток Хаменеи.

До этого МИД Ирана заявил, что Хаменеи жив и находится в безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

