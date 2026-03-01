СМИ: При ударах по Ирану погибли четыре члена семьи Хаменеи
1 марта 202604:40
Стало известно о гибели дочери, зятя, внука и невестки верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате ударов Израиля и США по республике, сообщает Fars.
Агентство ссылается на источник, осведомленный о состоянии семьи верховного лидера. Также сообщается о гибели одной из невесток Хаменеи.
До этого МИД Ирана заявил, что Хаменеи жив и находится в безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Погиб верховный лидер Ирана
- СМИ: При ударах по Ирану погибли четыре члена семьи Хаменеи
- СМИ: Иранский беспилотник сбили рядом с Бурдж-Халифой в Дубае
- Постпред США попытался оправдать атаку на Иран возможным покушением на Трампа
- СМИ: Количество погибших в результате атаки по школе в Иране возросло до 118
- На странице Хаменеи появилось изображение с мечом «Зульфикар»
- Вступил в силу закон о локализации автомобилей такси
- МИД Ирана: Хаменеи жив и находится в безопасности
- Трамп назвал сроки военной операции против Ирана
- Трамп: Верховный лидер Ирана убит