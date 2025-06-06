Любовь и бурлаки: Глава Рыбинска о том, что привело город к «Золотому кольцу»

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев ранее сообщил, что город Рыбинск включили в национальный маршрут «Золотое кольцо России». Он отдельно отметил «знаменитые рыбинские вывески, которые известны по всей стране». Напомним, что с 2017 года в городе реализуется проект «Музей живой старинной вывески под открытым небом». Сегодня в историческом центре вся наружная реклама магазинов и ресторанов выполнена в ретро-стиле времен Российской империи, с сохранением норм орфографии тех лет. Рудаков рассказал, что в конце мая эксперты Минэкономразвития посетили Рыбинск и отметили большое количество объектов показа.



«Я чувствую, скорее, не гордость, а благодарность команде, которая на протяжении более 10 лет трудилась и продолжает трудиться над созданием комфортной, эстетичной, современной и при этом исторической городской среды. Это заслуга предыдущих глав Юрия Ласточкина, Дениса Добрякова. Наших общественников, историков, в частности, Николая Лосева, благодаря которому мы одни из немногих сохранили 20 кварталов исторической застройки. В 2016 году мы сделали акцент на благоустройстве исторического центра: Красной площади, улицы Стоялой, затем Крестовой, созданию музея старинной вывески под открытым небом. Все это шаг за шагом формировало новый облик города. Из закрытого промышленного объекта, который корабли проходили по ночам, мы превратились в уникальное туристическое явление на карте России», — сказал глава города.