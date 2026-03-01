СМИ: Количество погибших в результате атаки по школе в Иране возросло до 118

По данным агентства, жертвами удара стали 118 человек.

До этого официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что в результате удара по школе могли погибнуть до 160 человек.

Ранее в КСИР указали, что 200 военных США стали жертвами ударов Ирана по американским базам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

