СМИ: Количество погибших в результате атаки по школе в Иране возросло до 118
1 марта 202603:32
В Иране увеличилось количество погибших учеников школы «Шаджаре Тайебе» для девочек в результате атаки в провинции Хормозган на юге Ирана, сообщает FARS.
По данным агентства, жертвами удара стали 118 человек.
До этого официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что в результате удара по школе могли погибнуть до 160 человек.
Ранее в КСИР указали, что 200 военных США стали жертвами ударов Ирана по американским базам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
