МИД Ирана: Хаменеи жив и находится в безопасности

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и глава государства Масуд Пезешкиан живы, сообщил Sky News официальный представитель МИД республики Эсмаил Багаи.

Нетаньяху заявил, что аятолла Али Хаменеи убит

По его словам, они находятся в безопасности. Дипломат отметил, что президент и верховный лидер чувствуют себя хорошо.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:Иран

Горячие новости

Все новости

партнеры