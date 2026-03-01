МИД Ирана: Хаменеи жив и находится в безопасности
1 марта 202602:01
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и глава государства Масуд Пезешкиан живы, сообщил Sky News официальный представитель МИД республики Эсмаил Багаи.
По его словам, они находятся в безопасности. Дипломат отметил, что президент и верховный лидер чувствуют себя хорошо.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Количество погибших в результате атаки по школе в Иране возросло до 118
- На странице Хаменеи появилось изображение с мечом «Зульфикар»
- Вступил в силу закон о локализации автомобилей такси
- МИД Ирана: Хаменеи жив и находится в безопасности
- Трамп назвал сроки военной операции против Ирана
- Трамп: Верховный лидер Ирана убит
- СМИ: В Дубае атакован аэропорт и отель-парус
- Нетаньяху заявил, что аятолла Али Хаменеи убит
- В «Ленкоме» готовят премьеру «Великий комбинатор»
- «Не так я хотел»: Теннисист Медведев о завоевании титула в Дубае