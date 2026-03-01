На странице Хаменеи появилось изображение с мечом «Зульфикар»

На странице верховного лидера Ирана аятолла Али Хаменеи в соцсети X опубликовали изображение с пылающим мечом пророка Мухаммеда.

Нетаньяху заявил, что аятолла Али Хаменеи убит

Это произошло после слов президента США Дональда Трампа о том, что тот погиб. На картинке изображен почитаемый в Иране первый шиитский имам Али с горящим в руке мечом с раздвоенным клинком под названием «Зульфикар».

Исламские легенды гласят, этот меч обладает магической силой и защищает границы мусульманского мира от врагов.

До этого МИД Ирана заявил, что Хаменеи жив и находится в безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ИзраильСШАИран

Горячие новости

Все новости

партнеры