На странице Хаменеи появилось изображение с мечом «Зульфикар»
1 марта 202603:01
На странице верховного лидера Ирана аятолла Али Хаменеи в соцсети X опубликовали изображение с пылающим мечом пророка Мухаммеда.
Это произошло после слов президента США Дональда Трампа о том, что тот погиб. На картинке изображен почитаемый в Иране первый шиитский имам Али с горящим в руке мечом с раздвоенным клинком под названием «Зульфикар».
Исламские легенды гласят, этот меч обладает магической силой и защищает границы мусульманского мира от врагов.
До этого МИД Ирана заявил, что Хаменеи жив и находится в безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
