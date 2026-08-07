Знак качества для ВДНХ: Как статус ЮНЕСКО может изменить турпоток
Дмитрий Манин рассказал НСН, какой эффект может дать включение ВДНХ в основной список Всемирного наследия ЮНЕСКО и как это скажется на туристическом потоке.
ВДНХ давно стала одной из визитных карточек Москвы — её включают в большинство обзорных маршрутов, а для многих иностранцев посещение выставки — такой же обязательный пункт программы, как Кремль или парк «Зарядье», сказал НСН исполнительный директор Российского союза туриндустрии Дмитрий Манин.
Вопрос о включении Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве в основной список Всемирного наследия ЮНЕСКО готовятся рассмотреть в 2028 году. Об этом рассказал генеральный директор комплекса Сергей Шогуров. Манин отметил, что ВДНХ уже сегодня входит в число ключевых достопримечательностей Москвы.
«ВДНХ уже сегодня входит в число ключевых достопримечательностей Москвы и практически во все обзорные программы для российских и иностранных туристов. Для многих зарубежных гостей посещение выставки является обязательным пунктом знакомства со столицей наряду с Красной площадью, Кремлём и парком "Зарядье". Включение ВДНХ в основной список Всемирного наследия ЮНЕСКО станет дополнительным международным знаком качества и повысит узнаваемость объекта на мировом туристическом рынке. Для многих иностранных путешественников, особенно из стран Европы, Азии и Латинской Америки, наличие статуса ЮНЕСКО является важным фактором при выборе маршрута. Поэтому можно ожидать роста интереса к тематическим экскурсиям по ВДНХ и увеличения числа иностранных посетителей по мере восстановления въездного туризма в Россию», — сказал собеседник НСН.
Он подчеркнул, что для того, чтобы статус действительно сработал на привлечение гостей, его нужно подкреплять системной работой.
«При этом не стоит ожидать мгновенного скачка турпотока только за счёт получения статуса. Максимальный эффект достигается тогда, когда престижный статус сопровождается активным международным продвижением, развитием экскурсионных продуктов и событийной программы. Для Москвы это станет ещё одним сильным аргументом в пользу посещения города», — отметил эксперт.
По его словам, путь к статусу объекта Всемирного наследия долог и сложен — он требует серьёзной научной и экспертной работы.
«Попадание в список Всемирного наследия ЮНЕСКО — это прежде всего международное признание исключительной культурной или природной ценности объекта. Такой статус укрепляет имидж города и страны, повышает доверие со стороны иностранных туристов и туроператоров, а также способствует продвижению направления на мировом рынке. Процедура включения в список является одной из самых сложных в сфере охраны культурного наследия. Она предполагает многолетнюю подготовку научного и исторического обоснования, проведение экспертных оценок и соответствие строгим критериям ЮНЕСКО. Поэтому сам факт прохождения всех этапов и возможного включения ВДНХ в основной список станет значимым международным событием и подтверждением высокой культурной ценности выставочного комплекса», — добавил Манин.
В декабре 2025 года архитектурный ансамбль ВДНХ официально внесли в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ранее культурное агентство расширило список нематериального культурного наследия и включило в него итальянскую кухню, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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