Вопрос о включении Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве в основной список Всемирного наследия ЮНЕСКО готовятся рассмотреть в 2028 году. Об этом рассказал генеральный директор комплекса Сергей Шогуров. Манин отметил, что ВДНХ уже сегодня входит в число ключевых достопримечательностей Москвы.

«ВДНХ уже сегодня входит в число ключевых достопримечательностей Москвы и практически во все обзорные программы для российских и иностранных туристов. Для многих зарубежных гостей посещение выставки является обязательным пунктом знакомства со столицей наряду с Красной площадью, Кремлём и парком "Зарядье". Включение ВДНХ в основной список Всемирного наследия ЮНЕСКО станет дополнительным международным знаком качества и повысит узнаваемость объекта на мировом туристическом рынке. Для многих иностранных путешественников, особенно из стран Европы, Азии и Латинской Америки, наличие статуса ЮНЕСКО является важным фактором при выборе маршрута. Поэтому можно ожидать роста интереса к тематическим экскурсиям по ВДНХ и увеличения числа иностранных посетителей по мере восстановления въездного туризма в Россию», — сказал собеседник НСН.

Он подчеркнул, что для того, чтобы статус действительно сработал на привлечение гостей, его нужно подкреплять системной работой.

«При этом не стоит ожидать мгновенного скачка турпотока только за счёт получения статуса. Максимальный эффект достигается тогда, когда престижный статус сопровождается активным международным продвижением, развитием экскурсионных продуктов и событийной программы. Для Москвы это станет ещё одним сильным аргументом в пользу посещения города», — отметил эксперт.