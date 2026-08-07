Wildberries создаст сеть хабов для хранения товаров по всей России

Новые объекты будут заниматься сборкой заказов и их последующей транспортировкой в крупные сортировочные центры. Площадка уже начала принимать заявки от предпринимателей из всех российских регионов, а итоговая география проекта будет зависеть от активности самих партнеров.

Основательница компании Татьяна Ким подчеркнула, что расширение складской инфраструктуры поможет значительно ускорить доставку посылок покупателям. При этом бизнесмены и владельцы ПВЗ получат отличную возможность диверсифицировать свои доходы и расширить текущие бизнес-возможности.

Между тем российских предпринимателей призвали не сворачивать сотрудничество с Wildberries из-за атак на складскую инфраструктуру, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

