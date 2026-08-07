Wildberries создаст сеть хабов для хранения товаров по всей России

Маркетплейс Wildberries анонсировал запуск новой программы по созданию партнерских хабов для обработки и хранения продукции. Об этом написали «Ведомости» со ссылкой на официальное сообщение компании.

Инициатива стала частью комплекса мер по поддержке продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов. Собственники или арендаторы подходящих складских площадей смогут открыть собственный хаб и получать стабильный доход за приемку, хранение и отгрузку грузов.

Минфин прорабатывает налоговые отсрочки для пострадавших продавцов Wildberries

Новые объекты будут заниматься сборкой заказов и их последующей транспортировкой в крупные сортировочные центры. Площадка уже начала принимать заявки от предпринимателей из всех российских регионов, а итоговая география проекта будет зависеть от активности самих партнеров.

Основательница компании Татьяна Ким подчеркнула, что расширение складской инфраструктуры поможет значительно ускорить доставку посылок покупателям. При этом бизнесмены и владельцы ПВЗ получат отличную возможность диверсифицировать свои доходы и расширить текущие бизнес-возможности.

Между тем российских предпринимателей призвали не сворачивать сотрудничество с Wildberries из-за атак на складскую инфраструктуру, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:логистикаИнтернет-торговлямаркетплейс

Горячие новости

Все новости

партнеры