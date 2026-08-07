Минтруд предложил расширить список получателей двух пенсий
Минтруд разработал законопроект, расширяющий перечень граждан, имеющих право на одновременное получение двух пенсионных выплат. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Инициатива затронет нетрудоспособных родственников погибших участников специальной военной операции, которые служили в ополчении Донбасса, специальных подразделениях и частных военных компаниях
Согласно тексту документа, новые правила приведут действующую систему социальной поддержки к единому стандарту. На сегодняшний день нетрудоспособные близкие ряда категорий погибших ветеранов СВО уже могут получать сразу две выплаты: собственную страховую, социальную или за выслугу лет, а также пенсию по случаю потери кормильца.
Помимо этого, законопроект предусматривает двойное обеспечение для граждан, получивших инвалидность вследствие военной травмы при выполнении боевых задач в спецподразделениях воинских частей. Данная категория сможет совмещать пенсионные выплаты по инвалидности со страховой пенсией по старости или за выслугу лет.
Между тем три категории пенсионеров получат прибавку к страховой пенсии с 1 сентября 2026 года, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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