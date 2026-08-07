СМИ: Маск отказал Киеву в использовании Starlink для ударов по РФ

Американский миллиардер Илон Маск отверг просьбы украинского руководства разрешить использование терминалов спутниковой связи Starlink для наведения ударов вглубь российской территории. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на журнал The Atlantic.

По данным издания, бывший министр обороны Украины Михаил Федоров продолжает закулисные попытки добиться согласия Маска. Собеседники журналистов уточняют, что основатель SpaceX регулярно спорит с украинским чиновником, указывая на высокие риски дальнейшей эскалации вооруженного конфликта и неоднократно заявляя о необходимости «скорейшего заключения сделки».