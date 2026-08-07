Виноват Трамп? Из-за чего Netflix прикрыл американскую «Игру в кальмара»
На данный момент американские зрители утратили интерес к «Игре в кальмара», но в будущем Netflix может вернуться к работе над спин-оффом, сказал НСН Александр Голубчиков.
Массовая аудитория утратила интерес к теме социального расслоения общества. Однако не исключено, что тенденции сменятся при новом мировом кризисе, что позволит Netflix вернуться к созданию спин‑оффа «Игры в кальмара», заявил в беседе с НСН кинокритик Александр Голубчиков.
Netflix закрыл проект с рабочим названием «Heckler», пишет The Playlist. По данным издания, режиссером мог выступить Дэвид Финчер, но сейчас он переключился на другие фильмы. Приоритеты стриминга тоже изменились. Финал оригинальной «Игры в кальмара» намекал на американскую версию: в последней серии Кейт Бланшетт в роли вербовщицы искала участников для американской версии игры. Голубчиков не исключил, что дело в падении интереса аудитории к главной теме сериала.
«Netflix анализирует свои метрики, которые показывают интерес к той или иной теме. По алгоритмам они видят, что в настоящий момент и в ближайшей перспективе будет интересовать публику. Видимо, есть общее снижение интереса к тематике «Игры в кальмара». Не исключено, что пройдет время, случится еще один мировой кризис и у американского зрителя, на которого делает ставку Netflix, снова возникнет интерес. Но на текущий момент у стриминга другие приоритеты. Они видят, что тема социального расслоения сейчас не так интересна. Политика Трампа меняет конфигурацию в американском обществе», - допустил он.
Как добавил собеседник НСН, зрителей Netflix вряд ли расстроит закрытие проекта.
«Не помню, чтобы такие крупные проекты закрывались, но не факт, что такого не было раньше. В целом это нормально для индустрии. Бывает, проект разрабатывается годами, и попадает в производственный ад. Это гораздо хуже, нежели отложенный проект, в который еще толком не вложили деньги. Не думаю, что поклонники сильно расстроятся. Стриминг уже пытался расширить аудиторию, поработать над IP «Игры в кальмара». Делали реалити-шоу, и оно не выстрелило. В оригинальной версии «Игры в кальмара» зрителей скорее интересовал взгляд на понятную тему с корейской спецификой. Многие корейские режиссеры тогда выходили на мировой рынок со своими региональными проектами. Этот всплеск интереса аудитории закончился. Возможно, поэтому и отказались от «Игры в кальмара». Новых историй гораздо больше», - отметил Голубчиков.
Ранее сообщалось, что в российский прокат выйдет фильм-участник основного конкурса Каннского кинофестиваля «Надежда» («Hope») режиссера На Хон Джина. Главные роли в южнокорейском фантастическом экшне о вторжении инопланетян сыграли корейские актеры Хван Джон Мин и Чон Хо Ен («Игра в кальмара»), а также голливудские звезды Майкл Фассбендер и Алисия Викандер, напоминает «Радиоточка НСН».
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