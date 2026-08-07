Netflix закрыл проект с рабочим названием «Heckler», пишет The Playlist. По данным издания, режиссером мог выступить Дэвид Финчер, но сейчас он переключился на другие фильмы. Приоритеты стриминга тоже изменились. Финал оригинальной «Игры в кальмара» намекал на американскую версию: в последней серии Кейт Бланшетт в роли вербовщицы искала участников для американской версии игры. Голубчиков не исключил, что дело в падении интереса аудитории к главной теме сериала.

«Netflix анализирует свои метрики, которые показывают интерес к той или иной теме. По алгоритмам они видят, что в настоящий момент и в ближайшей перспективе будет интересовать публику. Видимо, есть общее снижение интереса к тематике «Игры в кальмара». Не исключено, что пройдет время, случится еще один мировой кризис и у американского зрителя, на которого делает ставку Netflix, снова возникнет интерес. Но на текущий момент у стриминга другие приоритеты. Они видят, что тема социального расслоения сейчас не так интересна. Политика Трампа меняет конфигурацию в американском обществе», - допустил он.