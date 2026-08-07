ВДНХ могут включить в основной список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2028 году
Вопрос о включении Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве в основной список Всемирного наследия ЮНЕСКО могут рассмотреть в 2028 году. Об этом рассказал генеральный директор комплекса Сергей Шогуров в интервью ТАСС.
По его словам, к 15 сентября выставочный центр должен подготовить заявку на предварительную оценку экспертами ЮНЕСКО. Ее планируют провести зимой. Параллельно ВДНХ будет собирать номинационное досье.
«При условии, что все будет идти по плану, и при поддержке международного экспертного сообщества мы сможем рассчитывать на рассмотрение вопроса о включении... в основной список Всемирного наследия в 2028 году», - указал Шогуров.
В декабре 2025 года архитектурный ансамбль ВДНХ официально внесли в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ранее культурное агентство расширило список нематериального культурного наследия и включило в него итальянскую кухню, напоминает Ura.ru.
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