Как добавил собеседник НСН, загородная недвижимость всегда требует дополнительных затрат.

«Загородная недвижимость на словах приятная история, но глобально она подходит далеко не всем. Городской житель может сколько угодно восхищаться природой, но постоянно жить в условиях недостаточной инфраструктуры с необходимостью вкладывать немаленькие деньги в качественную жизнь за городом в реальности готовы не многие. Я видел предложения загородной недвижимости в Белоруссии за 10-20 тысяч евро. Цена относительно небольшая. Формально этот дом может быть пригоден для жизни здесь и сейчас, но с огромной вероятностью он потребует ремонта. Загородное жилье люди не просто покупают, но делают под себя. Это всегда дополнительный расход», - заявил Березин.

По его словам, подобная покупка не может служить выгодной инвестицией.

«Зарабатывать на недвижимости подобного рода не то, что невозможно, но в мировом масштабе есть более внятные и понятные инструменты. Просто хорошо отреставрированный дом, даже в интересной локации, не всегда актив, который позволит зарабатывать. Один дом в данном случае никакой финансовой погоды не сделает, должно быть несколько объектов. Можно заниматься этим самому, тогда это бизнес, о котором нужно серьезно задумываться. Либо найти человека, который будет помогать тебе, соответственно, платить ему. Думаю, минимальные цифры, если мы говорим о пассивной сдаче в аренду – 25% от оборота. Серьезной инвестиционной перспективы в таких проектах я не вижу, в противном случае это была бы гораздо более массовая история», - отметил он.

Ранее ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута сообщил НСН, что загородный дом – скорее покупка для отдыха, чем инвестиция, поскольку в случае необходимости такую недвижимость не так просто быстро продать.

