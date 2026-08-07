Выступая на митинге в честь первой годовщины своего пребывания на посту главы государства, Навроцкий подчеркнул незыблемость принципа «Польша и поляки прежде всего». По его словам, стратегические интересы страны напрямую зависят от недопущения бандеровских стягов в публичном пространстве.

Польский лидер также дал понять, что эпоха безоговорочной военной помощи подошла к концу. Варшава больше не намерена бездумно отправлять вооружения украинской стороне.

Политолог Александр Асафов в беседе с НСН ранее отметил, что политическая позиция Польши является отражением позиции Вашингтона, однако до нормализации отношений Варшавы и Москвы еще далеко.

