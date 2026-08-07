Навроцкий выдвинул Зеленскому ультиматум из-за бандеровских флагов
Президент Польши Кароль Навроцкий выдвинул условия руководству Украины, заявив, что Варшава продолжит оказывать поддержку Киеву только при полном отсутствии националистической символики на польской земле.
Как сообщает издание Wiadomości, политик категорически потребовал, чтобы в республике и ее столице больше не появлялись флаги УПА (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
Выступая на митинге в честь первой годовщины своего пребывания на посту главы государства, Навроцкий подчеркнул незыблемость принципа «Польша и поляки прежде всего». По его словам, стратегические интересы страны напрямую зависят от недопущения бандеровских стягов в публичном пространстве.
Польский лидер также дал понять, что эпоха безоговорочной военной помощи подошла к концу. Варшава больше не намерена бездумно отправлять вооружения украинской стороне.
Политолог Александр Асафов в беседе с НСН ранее отметил, что политическая позиция Польши является отражением позиции Вашингтона, однако до нормализации отношений Варшавы и Москвы еще далеко.
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