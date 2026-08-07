На границе Украины с Польшей начался коллапс из-за простоя портов в Одессе

Кризис наземной логистики спровоцирован тем, что с 22 июля порты Большой Одессы не обработали ни одного иностранного судна. Блокада ключевых хабов, через которые традиционно шел основной экспорт зерна и металла, пришлась на самый разгар уборочной кампании, сообщает ТАСС.

Украинским аграриям пришлось экстренно перенаправлять потоки на более дорогие альтернативные маршруты. Теперь продукцию вывозят через дунайские гавани, румынскую Констанцу, а также по автомобильным и железнодорожным путям в сторону западных рубежей страны.

Ранее сообщалось, на границе из-за ударов по портам Украины стоят не только гражданские, но и военные грузы НАТО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

