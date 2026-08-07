На границе Украины с Польшей начался коллапс из-за простоя портов в Одессе

Транспортный коллапс развернулся на украинско-польской границе из-за вынужденного простоя морских черноморских портов, где скопилось около 6,5 тысячи грузовых автомобилей. Об этом пишет RT со ссылкой на данные Ассоциации международных экспедиторов.

Очереди на контрольно-пропускных пунктах за минувшие сутки увеличились почти на 50%. Самая сложная обстановка сложилась на КПП «Ягодин — Дорохуск», где скопилось 2 950 машин: груженым фурам предстоит ждать проезда более семи суток, а порожним — свыше пяти дней.

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Кризис наземной логистики спровоцирован тем, что с 22 июля порты Большой Одессы не обработали ни одного иностранного судна. Блокада ключевых хабов, через которые традиционно шел основной экспорт зерна и металла, пришлась на самый разгар уборочной кампании, сообщает ТАСС.

Украинским аграриям пришлось экстренно перенаправлять потоки на более дорогие альтернативные маршруты. Теперь продукцию вывозят через дунайские гавани, румынскую Констанцу, а также по автомобильным и железнодорожным путям в сторону западных рубежей страны.

Ранее сообщалось, на границе из-за ударов по портам Украины стоят не только гражданские, но и военные грузы НАТО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
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