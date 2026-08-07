На границе Украины с Польшей начался коллапс из-за простоя портов в Одессе
Транспортный коллапс развернулся на украинско-польской границе из-за вынужденного простоя морских черноморских портов, где скопилось около 6,5 тысячи грузовых автомобилей. Об этом пишет RT со ссылкой на данные Ассоциации международных экспедиторов.
Очереди на контрольно-пропускных пунктах за минувшие сутки увеличились почти на 50%. Самая сложная обстановка сложилась на КПП «Ягодин — Дорохуск», где скопилось 2 950 машин: груженым фурам предстоит ждать проезда более семи суток, а порожним — свыше пяти дней.
Кризис наземной логистики спровоцирован тем, что с 22 июля порты Большой Одессы не обработали ни одного иностранного судна. Блокада ключевых хабов, через которые традиционно шел основной экспорт зерна и металла, пришлась на самый разгар уборочной кампании, сообщает ТАСС.
Украинским аграриям пришлось экстренно перенаправлять потоки на более дорогие альтернативные маршруты. Теперь продукцию вывозят через дунайские гавани, румынскую Констанцу, а также по автомобильным и железнодорожным путям в сторону западных рубежей страны.
Ранее сообщалось, на границе из-за ударов по портам Украины стоят не только гражданские, но и военные грузы НАТО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Психолог назвала главные признаки скрытой депрессии
- Сенат США одобрил масштабное ужесточение санкций против России
- Минтруд предложил расширить список получателей двух пенсий
- Знак качества для ВДНХ: Как статус ЮНЕСКО может изменить турпоток
- Навроцкий выдвинул Зеленскому ультиматум из-за бандеровских флагов
- Невыгодный избинг: Почему россияне не спешат покупать дома в Белоруссии
- Виноват Трамп? Почему Netflix прикрыл американский спин-офф «Игры в кальмара»
- СМИ: Маск отказал Киеву в использовании Starlink для ударов по РФ
- Wildberries создаст сеть хабов для хранения товаров по всей России
- На границе Украины с Польшей начался коллапс из-за простоя портов в Одессе