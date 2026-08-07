Гражданка России погибла на горнолыжном курорте во Франции

По данным французских СМИ, сообщается, что женщина в возрасте около 60 лет отправилась в одиночный поход по леднику. Когда она не вернулась были оганизованы поиски, которые длились два дня.

В итоге тело россиянки обнаружили на дне расщелины на леднике Тур в массиве Монблан. По предварительной информации, причиной её гибели стали падение в трещину и переохлаждение.

Ранее россиянка погибла в результате столкновения поездов в районе населённого пункта Адамус в Испании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

