Гражданка России погибла на горнолыжном курорте во Франции
Российская альпинистка погибла на горнолыжном курорте Шамони во Франции. Об этом сообщает RT.
По данным французских СМИ, сообщается, что женщина в возрасте около 60 лет отправилась в одиночный поход по леднику. Когда она не вернулась были оганизованы поиски, которые длились два дня.
В итоге тело россиянки обнаружили на дне расщелины на леднике Тур в массиве Монблан. По предварительной информации, причиной её гибели стали падение в трещину и переохлаждение.
Ранее россиянка погибла в результате столкновения поездов в районе населённого пункта Адамус в Испании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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