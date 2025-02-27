«Заждались наших туристов!»: Европейские курорты надеются на возобновление авиасообщения с Россией

По его словам, россияне летом чаще всего выбирают для отдыха такие внутренние направления, как Калининградская область, курорты Черного и Каспийского морей.



«На летний период туристическими лидерами у россиян остаются внутренние направления. У нас прогревается Черное море, прогревается Каспий. Многие россияне все чаще ездят в Калининградскую область. Из зарубежных направлений на летний период у россиян самое популярное – Турция, однако с ней могут соперничать и страны Ближнего Востока, потому что летом там как раз не сезон, из-за чего появляются большие скидки. Россиян не останавливает жара в том же Дубае или Дохе. Египет также предлагает интересные цены на лето. Кроме того, у нас есть прямое авиасообщение с Иорданией. Летом также растут Марокко и Китай. Всесезонный отдых россияне могут найти на Бали, на островах Индийского океана, в том числе на Мальдивах, где россияне по количеству туристов уже давно делят первое-второе место с соседями – туристами из Индии», - сказал собеседник НСН.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил в эфире НСН, что теплая погода в течение всего года и режим all inclusive делает Египет популярным направлением среди российских туристов.

