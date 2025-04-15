Минтранс объявил о старте продаж авиабилетов в Абхазию

Отмечается, что на 3 мая запланирован первый рейс авиакомпании «ЮВТ Аэро» из московского аэропорта Внуково, а 6 мая начнутся полёты авиакомпании «Икар» из Нижнего Новгорода.

«Регулярное прямое воздушное сообщение возобновится после более чем 30-летнего перерыва», - добавили в министерстве.

Ранее министерство иностранных дел России отменило рекомендацию для россиян не посещать Абхазию в связи с нормализацией обстановки в республике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

