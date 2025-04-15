Минтранс объявил о старте продаж авиабилетов в Абхазию
Министерство транспорта РФ объявило об открытии продажи билетов на авиарейсы в Абхазию. В пресс-службе ведомства уточнили, что речь идёт об авиаперелётах в Сухум.
Отмечается, что на 3 мая запланирован первый рейс авиакомпании «ЮВТ Аэро» из московского аэропорта Внуково, а 6 мая начнутся полёты авиакомпании «Икар» из Нижнего Новгорода.
«Регулярное прямое воздушное сообщение возобновится после более чем 30-летнего перерыва», - добавили в министерстве.
Ранее министерство иностранных дел России отменило рекомендацию для россиян не посещать Абхазию в связи с нормализацией обстановки в республике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru