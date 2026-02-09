ИИ начали использовать для подделки опыта при трудоустройстве

Массового использования ИИ-фальсификаций при трудоустройстве пока не наблюдается, однако такая практика уже начинает появляться, прежде всего среди начинающих специалистов, рассказала «Газете.Ru» начальник Центра карьеры КМЭПТ Валентина Киося.

По ее словам, чаще всего молодые кандидаты используют искусственный интеллект легально — для составления резюме, оформления портфолио и подготовки к интервью. Проблемы возникают в тех случаях, когда ИИ применяется для создания несуществующих кейсов и приписывания опыта, которого у соискателя на самом деле нет.