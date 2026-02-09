ИИ начали использовать для подделки опыта при трудоустройстве
Массового использования ИИ-фальсификаций при трудоустройстве пока не наблюдается, однако такая практика уже начинает появляться, прежде всего среди начинающих специалистов, рассказала «Газете.Ru» начальник Центра карьеры КМЭПТ Валентина Киося.
По ее словам, чаще всего молодые кандидаты используют искусственный интеллект легально — для составления резюме, оформления портфолио и подготовки к интервью. Проблемы возникают в тех случаях, когда ИИ применяется для создания несуществующих кейсов и приписывания опыта, которого у соискателя на самом деле нет.
Наиболее часто подобные подделки встречаются у джунов в IT, маркетинге и рекламе, а также в сферах с высокой конкуренцией и завышенными ожиданиями работодателей, где навыки сложно быстро подтвердить без стажа. Эксперт отметила, что мидл-специалисты прибегают к таким практикам заметно реже, поскольку их опыт легче проверить, а слишком «идеальные» материалы у новичков часто вызывают у работодателей подозрения.
Киося подчеркнула, что компании все чаще переходят к форматам отбора, которые сложнее подделать, — практическим заданиям в реальном времени, разбору собственных решений и коротким пробным периодам. По ее оценке, работодатели будут постепенно ужесточать проверки, а ключевым вопросом станет четкая граница между допустимым использованием ИИ как помощника и обманом, при котором технология подменяет реальные компетенции, передает «Радиоточка НСН».
