В Госдуме отреагировали на разгоревшийся в Японии скандал из-за Курил

Такое заявление он сделал, комментируя скандал в Японии вокруг высказывания министра Хитоси Кикавады о «иностранном государстве» применительно к этим территориям. «Это наши земли. Поэтому японский министр был абсолютно прав, назвав эти территории иностранным государством. Это действительно так», — указал парламентарий. Он отметил, что многолетний популизм вокруг этой темы в Японии мешает развитию двусторонних отношений.

Чепа добавил, что Москва никогда не будет использовать Курилы как разменную монету, хотя договор, не подписываемый десятилетиями, остается необходимой целью.

Во время визита на мыс Носаппу, откуда видны острова Курильской гряды, Кикавада заявил: «Наверное, это самое близкое место к иностранному государству». Данная фраза вызвала резкую критику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

