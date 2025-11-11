В Госдуме отреагировали на разгоревшийся в Японии скандал из-за Курил
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что вопрос принадлежности Курильских островов окончательно решен в пользу России, сообщает «Лента.ру».
Такое заявление он сделал, комментируя скандал в Японии вокруг высказывания министра Хитоси Кикавады о «иностранном государстве» применительно к этим территориям. «Это наши земли. Поэтому японский министр был абсолютно прав, назвав эти территории иностранным государством. Это действительно так», — указал парламентарий. Он отметил, что многолетний популизм вокруг этой темы в Японии мешает развитию двусторонних отношений.
Чепа добавил, что Москва никогда не будет использовать Курилы как разменную монету, хотя договор, не подписываемый десятилетиями, остается необходимой целью.
Во время визита на мыс Носаппу, откуда видны острова Курильской гряды, Кикавада заявил: «Наверное, это самое близкое место к иностранному государству». Данная фраза вызвала резкую критику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме отреагировали на разгоревшийся в Японии скандал из-за Курил
- СМИ: США готовятся сменить Зеленского на фоне его скандалов с НАБУ
- Предложено предоставлять бесплатное жилье по факту рождения
- УК заставят объяснять жильцам, из чего складываются цены на их коммунальные услуги
- В Госдуме раскритиковали идею индексации зарплат не реже одного раза в год
- Трамп заявил, что США больше не финансируют Украину
- Россиян ждет самая короткая рабочая зима более чем за 20 лет
- Россиянам могут разрешить не ходить на работу в период магнитных бурь
- СМИ: Индия перешла с российской нефти на американскую и ближневосточную
- СМИ: Между Россией и КНДР возводится мост через реку Туманная
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru