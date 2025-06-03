Подобная ситуация возникла в связи с переходом отелей в Турции из муниципальной системы гостиничной классификации к национальной, пояснил представитель Ассоциации туроператоров.

«Система была изменена после случая с пожаром на горнолыжном курорте. Как правило, на муниципальной системе классификации находились малые гостиничные объекты, зачастую они слабо контролировались на местном уровне. Теперь же все отели должны соответствовать единым стандартам, а федеральные требования гораздо жестче муниципальных. Практически все отели, где отдыхают российские туристы по линии туроператоров относятся к национальным объектам классификации, поэтому не затронули наших отдыхающих», - отметил Мурадян.

Гендиректор TEZ TOUR Воскан Арзуманов подтвердил НСН, что ситуация с проверками отелей на предмет соответствия всем требованиям пожарной безопасности не коснулась клиентов компании.

«TEZ TOUR внимательно следит за ситуацией с проверками отелей в Анталье. Среди наших клиентов не зафиксировано ни одного случая отмены или переноса туров. Проверки носят системный характер и в равной степени касаются всех отелей региона, независимо от их сотрудничества с российскими туроператорами. Сроки устранения нарушений варьируются в зависимости от их сложности: от оперативного ремонта отдельных элементов до масштабных работ. Поэтому, вероятнее всего, часть отелей все еще опечатаны. В случае необходимости туристы будут переселены в отели того же уровня», - заверил туроператор.

Пожар на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу в отеле Grand Kartal произошел 21 января 2025 года, его жертвами стали 78 человек. Предположительно, возгорание началось на кухне, ее сотрудники оставили включенным гриль, а затем тушили огонь водой вместо огнетушителя, утверждала газета Sabah.

