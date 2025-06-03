В последний год по турецким отелям прошли масштабные проверки, сегодня многие недочеты устранены, рассказал в беседе с НСН генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

На турецком побережье произошло ночное землетрясение с магнитудой в 5,8 баллов. Это случилось всего лишь в 10 км от города-курорта Мармарис. Губернатор региона уже заявил на пресс-конференции, что почти 70 человек пострадали, из них 46 остаются в больницах. Россиян среди них не оказалось.