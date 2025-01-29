В Турции 28 человек задержали по факту пожара в отеле Grand Kartal

Почти 30 человек задержали после пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в Турции. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости.

По словам политика, власти обеспечили начало необходимых судебных расследований по факту ЧП.

«Восемь главных инспекторов продолжают тщательное расследование. На первом этапе были задержаны девять человек. По мере того, как давались показания, расследование расширялось. Число задержанных возросло до 28», — заявил Эрдоган.

Как отметил президент, 19 человек, в том числе владелец и управляющий отеля, арестованы, еще семь фигурантов находятся под судебным контролем. По словам турецкого лидера, расследование выявляет, что администрация Grand Kartal не приняла во внимание риски пожара и не подготовилась заранее.

ЧП в отеле на курорте Карталкая произошло в ночь на 21 января, в результате пожара погибли 78 человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

