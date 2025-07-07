«Отдых в Саудовской Аравии дороже, чем в Эмиратах, но оно того стоит — в первую очередь, с экскурсионной и с религиозной (сюда мусульмане едут на хадж в Мекку, в Медину) точек зрения. Есть в Саудовской Аравии красивые, интересные города — помимо уже названных Мекки и Медины, это Джидда, Мадаин-Салих (это пересечение древних караванных путей с замком, вырубленным в скалах, вырубленными гробницами). Эр-Рияд тоже довольно интересный — здесь, с одной стороны, древняя крепость, с другой стороны, современные футуристические районы. Есть очень достойные природные достопримечательности — национальный парк Асир, марсианский ландшафт с трехсотметровыми скалами. В Саудовской Аравии находится самая жаркая пустыня на планете Руб-эль-Хали. Также Саудовская Аравия славится отличной кухней, передовым сервисом», — сказал Шпилько.

Собеседник НСН добавил, что на Саудовскую Аравию еще не наложило отпечаток повышенное внимание со стороны туристов, поскольку туристические визы сюда выдаются лишь с 2019 года.

«Туристические визы сюда начали выдаваться относительно недавно, в 2019 году. Казалось бы, прошло всего шесть лет, но с точки зрения сервиса страна поднялась на чрезвычайно высокий уровень. Еще одним плюсом страны можно назвать безопасность. Ограничений здесь не так много — под запретом алкоголь, нежности на публике, слишком откровенная одежда и неуважение к королевской семье. Есть и еще один очень важный аргумент — в мире не так много по-настоящему интересных стран, очень своеобразных и не затоптанных туристами, да и визовый режим не такой сложный», — подытожил он.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил, что столица Китая Пекин не очень популярна у российских туристов, в основном россияне едут в Китай ради пляжного отдыха, выбирая Хайнань. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

