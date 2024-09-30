«Загадить страну?»: В Госдуме не поддержали автотуризм в заповедники
У автомобильного туризма в России большая перспектива, однако важно развивать его по всем правилам, отметил в эфире НСН Сангаджи Тарбаев.
Развитие автомобильного экотуризма в особо охраняемые природные территории (ООПТ) является бездумной инициативой, которая направлена на извлечение прибыли без мыслей о завтрашнем дне, заявил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что только до 50% российских заповедников можно добраться на авто. К такому выводу пришли аналитики бюро ATLAS, проанализировав автомобильную доступность федеральных ООПТ. По словам гендиректора бюро Александра Сытникова, чтобы решить проблему доступности, нужно оценить потенциал и значимость развития экотуризма в конкретном регионе. Также, указал он, необходимо создавать новые тематические маршруты по природным местам, например, по Сибири и Уралу. Тарбаев призвал тщательно обдумывать такие инициативы.
«Тяжелая инфраструктура должна строиться при поддержке государства. Это коммуникация, водоснабжение, энергия, дороги, съезды с федеральных трасс у нас имеют определенные ограничения… На это тоже нужно разрешение. Размещение АЗС, большие транспортные развязки. Когда государство эту роль выполнит, то дальше МСП-сектор или крупный бизнес уже сможет развивать и коллективные средства размещения, и спектр услуг. Антропогенная нагрузка – одна из угроз при развитии туризма. Перед нами есть пример тех же Альп, где уже снега мало. Очень хорошая инфраструктура, большой турпоток, но это влияет на экологию. С одной стороны, сейчас открываем для себя Россию, но с другой стороны, как бы нашу страну не загадить при помощи таких бездумных инициатив, которые направлены на извлечение прибыли без мыслей о завтрашнем дне», - сказал Тарбаев.
При этом депутат отметил, что у автомобильного туризма в России большая перспектива, однако важно развивать его по всем правилам.
«Тренд на автомобильный туризм растет. Мы наблюдаем, что россияне все больше и больше выбирают именно такой самоорганизованный вид туризма. И я считаю, что у автомобильного туризма большая перспектива в России. Но важно развивать его по всем правилам автомобильного туризма, которые существуют в тех странах, где этот туризм наиболее развит – США, Китай, Европа... Нацпарки, сафари там доступны: вы доезжаете до места назначения автобусом или каким-то другим транспортом, а по территории уже перемещаетесь на том транспорте, который предоставляет непосредственно национальный парк. Это один из видов», - добавил собеседник НСН.
Ранее вице-президент по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин в пресс-центре НСН отметил, что около 75% туристов приехали в Крым на собственном автотранспорте. По его словам, поток автотуристов ежегодно растет на десятки процентов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Директор «Ленкома» Варшавер обозначил главную задачу театра в новом сезоне
- Минфин США продлил американцам право платить налоги в России до 2025 года
- В Краснодаре при пожаре на складе пострадали два человека
- Мишустин прибыл с рабочим визитом в Ереван
- Движение «Ветераны России» требует отправить депутата Парфенова на СВО
- Фигуристка Косторная пропустит сезон из-за серьезного заболевания
- СМИ: Израиль может начать наземную операцию в Ливане в течение нескольких часов
- Путин ввел в РФ оплату неиспользованных отгулов при увольнении
- Пенсии в России вырастут на 7,3% с 1 января 2025 года
- Суд продлил срок задержания владельца взорвавшейся в Махачкале АЗС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru