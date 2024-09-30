«Загадить страну?»: В Госдуме не поддержали автотуризм в заповедники

Развитие автомобильного экотуризма в особо охраняемые природные территории (ООПТ) является бездумной инициативой, которая направлена на извлечение прибыли без мыслей о завтрашнем дне, заявил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что только до 50% российских заповедников можно добраться на авто. К такому выводу пришли аналитики бюро ATLAS, проанализировав автомобильную доступность федеральных ООПТ. По словам гендиректора бюро Александра Сытникова, чтобы решить проблему доступности, нужно оценить потенциал и значимость развития экотуризма в конкретном регионе. Также, указал он, необходимо создавать новые тематические маршруты по природным местам, например, по Сибири и Уралу. Тарбаев призвал тщательно обдумывать такие инициативы.