Названы перспективы автомобильного маршрута Санкт-Петербург — Владивосток

Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма в России. Она должна в том числе определять условия развития сопутствующей инфраструктуры и предусматривать реализацию пилотного проекта по осуществлению автомобильного туризма по маршруту Санкт-Петербург — Владивосток. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Кремля. По словам Ракуловой, уже сегодня можно достаточно эффективно и качественно добраться на автомобиле от Санкт-Петербурга до Владивостока.

«Например, молодежь, путешествующая на собственной машине, вполне может позволить себе с комфортом остановиться в городах, которые проезжает. Однако отмечу, что пока этот маршрут не пользуется большой популярностью. Во-первых, до Владивостока далеко ехать, во-вторых, он не так сильно разрекламирован. Хотя, безусловно, есть на что посмотреть. Нужно будет поработать нашему туристическому сектору, чтобы можно было показать все российские красоты», — сказала Ракулова.

Также собеседница НСН перечислила наиболее популярные туристические маршруты в России.

«Все популярнее становятся горные маршруты — Дагестан, Эльбрус. Кроме того, очень сильно развит автотуризм в промежутке от Санкт-Петербурга до Сочи. Об этом маршруте очень много информации в интернете, множество знаковых мест. Также на слуху у всех Золотое кольцо России», — добавила эксперт.

В заключение Ракулова рассказала об уровне развития придорожной инфраструктуры.

«Автотуризм уже сейчас очень развит, и, безусловно, он должен быть более качественным с точки зрения придорожной инфраструктуры. Должны быть определенные места для отдыха, гостиничные придорожные комплексы, точки общепита хорошего качества и туалеты, в том числе оборудованные для маломобильных граждан. К сожалению, сегодня именно из-за инфрастуктуры автомобильный туризм для маломобильных граждан в России недоступен. Но в целом дела обстоят не так плохо, будем стремиться к лучшему», — подытожила она.

Ранее зампред комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко заявила, что в России до конца не решена проблема транспортной доступности по ряду туристических направлений. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

