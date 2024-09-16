Суд взыщет с МВД: Туристы чаще сообщают об ошибках в загранпаспортах без биометрии

Жительница города Озерск в Челябинской области через суд получила компенсацию в 500 тысяч рублей за сорванную поездку в Таиланд, рассказали в пресс-службе Озерского горсуда. Отпуск не состоялся из-за ошибок в загранпаспортах женщины и ее сына. По данным суда, ответчиками по иску выступали МВД, Минфин и управление МВД по городу, которое и выдало бракованные документы. По словам Мохова, подобные случае участились с декабря 2023 года.

«Раньше подобное случалось гораздо реже, туристам просто указывали на необходимость по возвращении заменить паспорт. Некоторые граждане годами выезжали с опечатками и ошибками в паспортах. После введения регламента о недействительности паспортов появилось юридическое основание и даже обязанность пограничников изъять недействительный паспорт на границе. В результате у туристов срывались поездки. Убытки могут быть очень большими, ведь это пропавшие билеты, туры. При этом туроператоры возвращают только часть денег с учетом фактических расходов. Несколько таких дел дошло до судов, суды взыскивали с МВД, если был доказан факт ошибки именно на их стороне . Если выяснялось, что гражданин в анкете указывал неверные данные, например, перепутал даты рождения детей, то компенсация потерянного тура не выплачивалось», - пояснил он.