«Отберут загран!»: Названы ошибки в билетах, за которые не пустят за границу
Ошибки в билетах бывали и раньше, но это не приводило к изъятию загранпаспорта прямо на пограничном контроле, заявил в пресс-центре НСН Георгий Мохов.
Сейчас ошибки в билетах могут привести к тому, что у человека на пограничном контроле отберут загранпаспорт и не выпустят за границу, заявил в пресс-центре НСН вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель комитета РСТ по правовым вопросам Георгий Мохов.
«Ошибки были и раньше, но это не приводило к тому, что заграничный паспорт изымался у гражданина прямо на пограничном контроле. Связано это в большинстве случае с ошибками в написании фамилий, регионов, пропущенными буквами, расхождениями в написании в заграничном паспорте и в информационной системе миграционного и регистрационного контроля. Знаменитая история с буквой ё в имени Алена, фамилией Дединёва или Дединева. Безусловно, нужно проверять как минимум очевидные и вопиющие ошибки, когда пропущены буквы, когда неправильно указан город. Если раньше на такие погрешности глаза закрывали, гражданина пропускали через границу и настоятельно рекомендовали поменять заграничный паспорт, то сейчас это приводит к тому, что люди не могут пересечь границу и теряют оплаченные туры, и авиабилеты и так далее», - сказал собеседник НСН.
Ранее бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что как правило, ошибки в билетах допускают небольшие авиакомпании и региональные аэропорты, штраф за такое нарушение — адекватное наказание.
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