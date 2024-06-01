В МВД призвали россиян проверить данные и сроки действия загранпаспортов
В преддверии летних отпусков россиянам необходимо проверить данные и сроки действия загранпаспортов, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, россиянам следует заранее позаботиться о наличии действительного паспорта.
Накануне вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян заявил на пресс-конференции НСН, что загранпаспорт могут изъять на пограничном контроле, если в нем будет указано устаревшее название города.
Позже бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в свою очередь рассказал «Радиоточке НСН», что изъять паспорт на границе могут только у призывников, которые не явились в военкомат, а в случае ошибок в документе человека просто не выпустят из страны до выяснения обстоятельств в МВД.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru