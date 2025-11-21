«Это направление больше всего популярно у тех, у кого там недвижимость, а это уже не разряд туристов. Это самостоятельные путешественники. А массового туризма в Черногорию у нас нет, он был до начала спецоперации. Сейчас, конечно, есть спад. Поэтому это не так значительно скажется на туристах из России. В большей степени это ударит по тем, кто самостоятельно пытается оказаться за границей. У нас же сейчас есть тревел-блогеры, которые устраивают такие туры для людей. Но там ты сам занимаешься документами, никто гарантии не дает. Пострадают бизнесмены и путешественники, не туристы», - объяснил он.

В связи с этим Голов призвал сделать акцент на безвизовых странах, так как гарантий по документам не сможет дать ни один туроператор.

«А «перебраться» в другие европейские страны на этом фоне не получится, почти все страны для нас закрыты. Сейчас везде идут ужесточения по получению европейских виз. Туроператоры не несут ответственности за то, что виза не будет выдана. Поэтому на сегодняшний день организованных туров в Европу нашими туроператорами практически не существует. Поэтому мы отдыхаем там, где нет визовых ограничений», - заключил собеседник НСН.

Граждане России больше не смогут получать многократные визы для поездок в страны Евросоюза. Об этом объявила Еврокомиссия. Отмечается, что теперь россиянам нужно будет обращаться за визой для каждой поездки, «что позволит проводить более частую и тщательную проверку заявителей», передает «Радиоточка НСН».

