Введение виз для поездок в Черногорию еще больше затруднит путешествия россиян в эту страну, хотя для самостоятельных туристов и владельцев недвижимости это все равно не станет сдерживающим фактором, заявил НСН вице-президент Российского союза туриндустрии (РТС) Дмитрий Горин.

Черногория может ввести визы для россиян в ближайшее время, сообщил президент страны Яков Милатович. На данный момент граждане РФ могут въезжать без визы и находиться в Черногории 30 дней. Горин рассказал, к чему это приведет.

«Введение виз - это всегда дополнительные затраты по деньгам и по времени. Это и необходимость сбора и подачи документов, оплата консульских сборов. Все будет зависеть от того, как Черногория будет визы выдавать: через посольство, консульство или визовые центры. Как правило, страны выбирают принцип работы через визовые центры, которые собирают документы и передают их в консульство. В странах Шенгенского соглашения визовый сбор составляет в среднем 35 евро, а стоимость визы 80 евро. Какую ценовую политику выберет Черногория, мы пока не знаем», - рассказал Горин.