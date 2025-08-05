На Кубе лучше выбирать известные международные сети отелей, тогда проблем с сервисом будет меньше, но в любом случае надо понимать специфику «бедной» страны, заявил НСН генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Массовое отравление креветками и красной рыбой произошло в дорогом отеле на Кубе. Пострадали десятки российских туристов. По данным SHOT, на проблемы пожаловались постояльцы пятизвездочного отеля. Через несколько часов после обеда сразу у десятков россиян начались проблемы с желудком, у некоторых была рвота и поднялась температура. Сотрудники отеля при этом никак не отреагировали на замечания туристов и утверждали, что это просто акклиматизация к местной кухне. При этом за 12 дней отдыха россияне отдали около 350 тысяч рублей за двоих. Арутюнов рассказал, как обстоят дела с сервисом на Кубе.