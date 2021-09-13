Италия разрешит? В Дипакадемии объяснили, как ездить в Сан-Марино «без виз»

Российские туристы смогут ездить в маленькое государство Сан-Марино, со всех сторон окруженное Италией и не имеющее собственного аэропорта, если вопрос удастся согласовать с итальянской стороной. Об этом в беседе с НСН рассказал профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД РФ, дипломат Иван Сурма.

Ранее в понедельник, 13 сентября, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вскоре планируется подписать межправительственные соглашения между РФ и Сан-Марино по отказу от визовых требований. По словам Лаврова, Москва рассчитывает, что это произойдет по мере нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки. Однако заявление главы МИД РФ озадачило экспертов российского туристического рынка: ведь Сан-Марино, хоть и не входит в ЕС и Шенген, не имеет собственной визы. Республика находится в итальянской визовой зоне, поэтому для ее посещения необходима итальянская виза (шенгенская или национальная).