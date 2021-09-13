Италия разрешит? В Дипакадемии объяснили, как ездить в Сан-Марино «без виз»
Профессор Дипакадемии пояснил НСН, что российские туристы смогут посещать Сан-Марино без виз, не исключив упрощения визового режима и с Италией.
Российские туристы смогут ездить в маленькое государство Сан-Марино, со всех сторон окруженное Италией и не имеющее собственного аэропорта, если вопрос удастся согласовать с итальянской стороной. Об этом в беседе с НСН рассказал профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД РФ, дипломат Иван Сурма.
Ранее в понедельник, 13 сентября, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вскоре планируется подписать межправительственные соглашения между РФ и Сан-Марино по отказу от визовых требований. По словам Лаврова, Москва рассчитывает, что это произойдет по мере нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки. Однако заявление главы МИД РФ озадачило экспертов российского туристического рынка: ведь Сан-Марино, хоть и не входит в ЕС и Шенген, не имеет собственной визы. Республика находится в итальянской визовой зоне, поэтому для ее посещения необходима итальянская виза (шенгенская или национальная).
«В дипломатии такое бывает, что декларируется намерение, но потом возникает куча вопросов – как это реально, физически осуществить. Вопрос отмены виз будет зависеть от того, насколько руководство Сан-Марино согласует с итальянской стороной этот процесс. Но я вполне допускаю, что может быть такая договоренность. Скорее всего, даже на уровне ЕС нет запрета на это. Каждая страна-член ЕС должны были в общей канве, рамочном законодательстве согласовать свое национальное законодательство, в том числе и вопросы консульской службы. Там, скорее всего, прямого запрета нет и может использоваться такая возможность (о заключении безвизового режима - НСН)», - пояснил Сурма.
Дипломат не исключил, что в будущем возможно упрощение визового режима и с Италией.
«Периодически этот вопрос поднимается. В вопросах того же налогообложения находятся консенсусы. Италия – дружественная нам страна. У нас много экономических и культурных связей исторически сложившихся. На фоне пандемии государства почувствовали, что экономически сильно проседают, поэтому тут любой формат будет уместен – лишь бы была добрая воля и договоренности на уровне государства», - полагает Сурма.
В 2021 году исполняется 65 лет с момента установления консульских отношений между Россией и Сан-Марино. Это государство одним из первых в Европе признало «Спутник V» и закупило российскую вакцину.
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